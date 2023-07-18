ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон-2023/24, разработанную и созданную коллективом самого клуба.

Домашний игровой комплект - в традиционной темно-зелёной палитре, выездная форма исполнена в светло‑мятных тонах.

«Получили такую форму, в которой спортсмены будут ярко выглядеть на футбольном поле, а болельщики — как на трибунах стадиона, так и в повседневной жизни», - отметили в пресс-службе «быков».

Напомним, что в сезоне минувшем краснодарцы финишировали в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, а в Кубке России дошли до Суперфинала, где уступили ЦСКА лишь в серии пенальти.

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