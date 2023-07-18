Пономарёв: «Зенит» может купить любого игрока за любые деньги, надо ограничивать это безобразие»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о влиянии финансовых возможностей «Зенита» на Российскую премьер-лигу.

Напомним, вчера, 17 июля, петербургский клуб объявил о подписании контракта с бывшим футболистом ЦСКА Марио Фернандесом. Также стало известно о том, что состав «сине-бело-голубых» может пополнить защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович.

Ветеран считает, что неограниченные ресурсы «Зенита» плохо сказываются на чемпионате России. По мнению Пономарёва, трансферы игроков в «Зенит» необходимо жёстко контролировать.

«Они могут купить любого игрока на любую позицию, причём за любые деньги. Куда это годится? Это надо ограничивать, просто безобразие, потому что «Газпром» — это народное достояние», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является чемпионом последних пяти сезонов РПЛ. Свой первый матч в грядущем розыгрыше чемпионата России «сине-бело-голубые» проведут 22 июля против «Пари НН».