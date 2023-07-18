Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Зенит» может купить любого игрока за любые деньги, надо ограничивать это безобразие»

18 Июля 2023 • 12:07 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о влиянии финансовых возможностей «Зенита» на Российскую премьер-лигу.

Напомним, вчера, 17 июля, петербургский клуб объявил о подписании контракта с бывшим футболистом ЦСКА Марио Фернандесом. Также стало известно о том, что состав «сине-бело-голубых» может пополнить защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович.

Ветеран считает, что неограниченные ресурсы «Зенита» плохо сказываются на чемпионате России. По мнению Пономарёва, трансферы игроков в «Зенит» необходимо жёстко контролировать.

«Они могут купить любого игрока на любую позицию, причём за любые деньги. Куда это годится? Это надо ограничивать, просто безобразие, потому что «Газпром» — это народное достояние», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является чемпионом последних пяти сезонов РПЛ. Свой первый матч в грядущем розыгрыше чемпионата России «сине-бело-голубые» проведут 22 июля против «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
12:44 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Вендел выбрал новый клуб
12:35 · Россия. Первая лига
Аджоев-старший покинул пост президента тульского «Арсенала»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, за что уважает владельца «Краснодара» Галицкого
12:23 · Россия. Премьер-лига
Гурам Аджоев-старший рассказал, что помешало «Арсеналу» вернуться в РПЛ
12:10 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» представил новую форму – её разработали и создали в самом клубе фото
12:07 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Зенит» может купить любого игрока за любые деньги, надо ограничивать это безобразие»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов высказался о приходе Кудряшова в «Факел»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отреагировал на то, что «Зенит» уводит игрока у «Спартака»
11:51 · Россия. Первая лига
Савич покинул московское «Торпедо» официально
11:48 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Если Вендел не хочет играть за «Зенит», лучше отпустить его, да и всё» эксклюзив
11:47 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» согласовало контракт с полузащитником сборной Мексики
11:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк не исключил возможный уход Конате из «Ахмата»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «Осуждать Фернандеса я просто не имею права» эксклюзив
11:19 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Пилипчук надеется продолжить карьеру в России
11:11 · Россия. Первая лига
Газизов — о решении Бердыева возглавить махачкалинское «Динамо»: «Это история не про деньги»
Все новости
Рекомендуем