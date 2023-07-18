Брызгалов высказался о приходе Кудряшова в «Факел»

Оборонец воронежского «Факела» Сергей Брызгалов оценил приход в команду другого бывшего защитника столичного «Спартака», 36-летнего Фёдора Кудряшова. Последние несколько лет карьеры Кудряшов провёл в Турции, выступая за «Антальяспор».

«Федю знаю со времен «Спартака», его футбольный багаж знают все. Он игрок с опытом и я не сомневаюсь, что он усилит команду и поможет ей», - делится Брызгалов с «Матч ТВ», добавляя, что не удивлён подписанию Кудряшова.

Напомним, в первом туре грядущего сезона РПЛ «Факел» сразится на выезде против «Ростова».

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