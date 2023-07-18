Губерниев отреагировал на то, что «Зенит» уводит игрока у «Спартака»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался насчет потенциального перехода сербского защитника Страхиньи Эраковича в петербургский «Зенит». Ранее сообщалось о намерении московского «Спартака» купить игрока «Црвены Звезды».

«Зенит» ведет себя агрессивно. Я могу понять команду, потому что они хотят снова быть чемпионами. В этой ситуации, кто первым проснулся, того и тапки», - приводит слова комментатора издание «Спорт-Экспресс».

22-летний Страхинья играет на позиции центрального защитника. Трудовое соглашение Эраковича с «Црвеной Звездой» рассчитано до июня 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.