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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Если Вендел не хочет играть за «Зенит», лучше отпустить его, да и всё» эксклюзив

18 Июля 2023 • 11:48 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым ответил на несколько вопросов о санкт-петербургском «Зените».

- Оцените игру в Суперкубке.

- Суперкубок был первым официальным матчем в сезоне для команд, поэтому яркого футбола я и не ожидал. Мне кажется, что в игровое время ЦСКА был ближе к победе, потому что больше создавал и нагнетал, навязывал свою игру «Зениту».

- Кто фавориты стартующего вскоре розыгрыша РПЛ?

- По тем возможностям, которые сейчас есть у «Зенита», понятно, что он автоматически причисляется к фаворитам чемпионата. Но другие команды постараются включиться в борьбу за первое место. В частности, активизировался на трансферном рынке «Спартак» – приобрел Медину и Бонгонда и ведёт переговоры ещё по нескольким футболистам.

- Что думаете по ситуации с Венделом?

- Как я понял, он остаётся в Бразилии, не хочет приезжать в расположение «Зенита», и ему разрешили искать себе новую команду. Если поступит предложение, которое устроит «Зенит», Вендела наверняка отпустят. А если нет, то, наверное, придётся Венделу вернуться в стан «Зенита».

- Возможный уход Вендела и Клаудиньо – это большой риск для питерского клуба?

- Есть, конечно, риск пробуксовок, но я думаю, что руководство всё равно прорабатывает альтернативные варианты. Пока я ничего критического для «Зенита» не вижу. Если в начале сезона у команды пойдут неудовлетворительные результаты, то будут сделаны определённые выводы. Трансферное окно в России закрывается в сентябре, поэтому будет ещё возможность кого-нибудь подписать.

- Стоит ли тренеру и руководству «Зенита» жёстче относиться к Венделу?

- Если бы команда играла в еврокубках, можно было бы жёстко вопрос ставить. Но если мы в еврокубках не участвуем, какой смысл держать легионеров против их желания? Немотивированный футболист не покажет того результата, который от него ждут. Тогда лучше отпустить его, да и всё.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России РПЛ Алексей Селин Маркус Вендел
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