«Динамо» согласовало контракт с полузащитником сборной Мексики

Полузащитник сборной Мексики и «Пачуки» Луис Чавес близок к переезду в Российскую премьер-лигу. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Сесар Луис Мерло, московское «Динамо» договорилось о трудовом соглашении с футболистом.

По данным инсайдера, срок контракта Чавеса с «бело-голубыми» будет рассчитан до лета 2027 года. Официально о сделке будет объявлено в самое ближайшее время. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 42 поединках за «Пачуку» во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.