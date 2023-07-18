Агент Селюк не исключил возможный уход Конате из «Ахмата»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

Ранее агент сообщал, что интерес к 25-летнему футболисту проявляют европейские клубы.

«На сегодняшний день Конате – футболист «Ахмата», но дальше всё может быть. Главное, чтобы ему самому было хорошо», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл за грозненский клуб 28 матчей, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.