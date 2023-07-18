Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

- Думаете, Марио усилит команду из Санкт-Петербурга?

- Сложно сказать, мы ведь не видели его в деле последний год. Судя по цифрам, он мало играл в Бразилии. Для молодых футболистов долгий простой это неприятно, но не так серьёзно. В его же ситуации это достаточно серьёзный вызов. Интересно, как быстро он наберёт форму. Наверное, ему понадобится минимум месяц, чтобы конкурировать за место в основном составе.

- А в плане клубного патриотизма поняли его поступок?

- А что значит клубный патриотизм? Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Пример Ловчева в этом плане расставляет все акценты. Спартаковец до мозга костей, но в конце карьеры он выступал за московское «Динамо». Переход Ловчева из «Спартака» в «Динамо» — это вам не переход Фернандеса в «Зенит». Вы представляете, что было в то время? Сколько на Ловчева вылилось грязи? Осуждать Фернандеса я просто не имею права. Наверное, финансы сыграли решающую роль, но я стараюсь объективно смотреть на эти вопросы.

- Стороны заключили контракт по схеме «1+1». Думаете, это разумный ход со стороны руководства клуба?

- Я думаю, что да. Тем более, что последний год он играл очень мало.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В составе «армейцев» защитник трижды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.