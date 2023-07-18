Экс-тренер «Спартака» Пилипчук надеется продолжить карьеру в России

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук, который покинул пост главного тренера словенского «Целе», высказался относительно своих планов на будущее.

«Планов пока нет - настолько неожиданно случилась отставка. Допускаю, что продолжу работать в России. По крайней мере, надеюсь на это», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что Пилипчук возглавлял «Целе» с лета прошлого года. Под его руководством словенский коллектив провел 39 матчей.

В минувшем розыгрыше чемпионата Словении команда под руководством Пилипчука финишировал на второй позиции в турнирной таблице.