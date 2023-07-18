Пилипчук подтвердил уход из словенского «Целе»

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук прокомментировал информацию об уходе из словенского «Целе».

«Мы договорились с клубом, что расстаёмся. Клуб выбрал другой вектор развития, причём решение было принято за неделю до старта чемпионата. Обид нет», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что Пилипчук тренировал «Целе» с лета 2022 года. Под его руководством словенская команда провела 39 игр.

В прошедшем сезоне чемпионата Словении «Целе» под руководством Пилипчука финишировал на втором месте в турнирной таблице.