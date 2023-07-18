Зарема Салихова — об Эраковиче: «Зенит» — как цыгане: уводят то коней, то игроков»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в «Зенит».

Напомним, ранее сообщалось о том, что 22-летний серб близок к переходу в «Спартак». Однако позже в борьбу за футболиста включился «Зенит», который имеет приоритетное право выкупа Эраковича.

«Зенит» — как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно. Болельщики считают «Црвену звезду» братским клубом, но старший брат у них — «Зенит», — цитирует Салихову Metaratings.

Отметим, что вчера, 17 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с бразильским защитником Марио Фернандесом, который ранее на протяжении 10 лет выступал за ЦСКА.

В минувшем сезоне Эракович провёл за «Црвену Звезду» 47 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Сербии в 9 миллионов евро.