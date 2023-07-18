Губерниев — о Фернандесе: «Не удивлюсь, если этот толстяк завтра скажет, что его сердце всю жизнь принадлежало «Спартаку»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

Напомним, ранее ходили слухи о том, что у 32-летнего бразильца есть проблемы с лишним весом.

«Не удивлюсь, если этот толстяк завтра скажет, что его сердце всю жизнь принадлежало «Спартаку»! — написал Губерниев в телеграм-канале.

Фернандес выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.

Вчера, 17 июля, было официально объявлено о переходе Фернандеса в «Зенит». Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2024 года.