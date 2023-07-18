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Экс-тренер «Спартака» Пилипчук уволен из словенского клуба

18 Июля 2023 • 10:22 Комментировать

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук отправлен в отставку с поста главного тренера словенского клуба «Целе», об этом стало известно «Чемпионату».

Напомним, что 55-летний специалист занял пост рулевого «Целе» летом прошлого года. Под руководством специалиста словенский коллектив сыграл 39 поединков. До работы в Словении Пилипчук трудился в «Долгопрудном», «Спартаке-2» и минском «Динамо».

В «Ахмате» (Грозный) и столичном «Спартаке» Роман являлся ассистентом главного тренера.

В минувшем сезоне чемпионата Словении «Целе» под руководством Пилипчука финишировал на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Пилипчук Целе
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