«Крылья Советов» сообщили, что Ушаков вернулся в ЦСКА

Полузащитник Егор Ушаков покинул расположение «Крыльев Советов». Об этом сообщили представители самарского клуба в разговоре с представителями СМИ.

«Егор Ушаков не находится на сборе «Крыльев Советов». После игры с «Нефтехимиком» он сразу уехал обратно в ЦСКА», - передает слова представителей клуба издание «Спорт-Экспресс».

Ушаков – воспитанник академии ЦСКА. Трудовое соглашение игрока с «армейским» клубом рассчитано до середины 2026 года.

В прошлом сезоне 20-летний полузащитник принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги, не отметившись результативной передачей.