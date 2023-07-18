Марио Фернандес: «Я не адаптировался в бразильском футболе»

Новобранец «Зенита» Марио Фернандес, выступавший в минувшем сезоне за «Интернасьонал», рассказал, почему ему не удалось проявить себя в чемпионате Бразилии.

Напомним, что за «Интернасьонал» Фернандес провёл всего пять матчей, покинув команду в апреле нынешнего года.

По словам 32-летнего футболиста, ему не удалось адаптироваться в бразильском футболе.

«Вышло так, что я не адаптировался в бразильском футболе и попросил «Интернасьонал» разорвать контракт, отказавшись от всего, что мне причиталось по контракту, включая зарплату», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Напомним, что в период с 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. В составе «армейцев» бразилец стал трёхкратным чемпионом России, а также успел выиграть Кубок страны.