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Марио Фернандес: «Я не адаптировался в бразильском футболе»

18 Июля 2023 • 10:11 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Новобранец «Зенита» Марио Фернандес, выступавший в минувшем сезоне за «Интернасьонал», рассказал, почему ему не удалось проявить себя в чемпионате Бразилии.

Напомним, что за «Интернасьонал» Фернандес провёл всего пять матчей, покинув команду в апреле нынешнего года.

По словам 32-летнего футболиста, ему не удалось адаптироваться в бразильском футболе.

«Вышло так, что я не адаптировался в бразильском футболе и попросил «Интернасьонал» разорвать контракт, отказавшись от всего, что мне причиталось по контракту, включая зарплату», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Напомним, что в период с 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. В составе «армейцев» бразилец стал трёхкратным чемпионом России, а также успел выиграть Кубок страны.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес Интернасьонал
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