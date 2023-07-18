«Спартак» взялся за укрепление обороны: Станет ли защита «красно-белых» надёжной

«Спартак» пытается осуществить ещё два трансфера, на этот раз для укрепления защитной линии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, поможет ли это «красно-белым».

Проблемы «Спартака»

Оборона «Спартака» уже много лет представляет собой главную проблему команды. «Красно-белые» меняли тренеров, покупали разных исполнителей, но защита надёжной не была уж многие годы. С одной стороны, это отчасти связано с общим игровым стилем, где всё же ставка всегда делалась на атаку, с другой – нельзя сбрасывать со счетов проблему исполнителей. Даже пара Жиго – Джикия не была образцом надёжности, а на флангах порой творилась и вовсе форменная вакханалия.

Проблемы в защите стали более серьёзными с уходами Жиго и Айртона. Прошлой зимой их постарались решить покупками Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша. Парагваец пока разочаровывает, хотя совсем ставить крест на нём всё же не стоит. Дуарте молод, он попал в новую для себя обстановку, при этом весной весь «Спартак» играл не слишком удачно, что только затруднило процесс его адаптации. Новый сезон должен стать более показательным. Что касается Тавареша, то его приобретение выглядело удачным, но в молодёжной сборной Португалии он порвал себе крестообразные связки и выбыл как минимум до зимы. Учитывая, что это вторая подобная травма в карьере защитника, перспективы его возвращения пока не ясные.

Левый фланг «Спартак» планирует укрепить качественным игроком

Судя по всему, слева у «Спартака» в новом сезоне будет играть Рожерио. Приход 25-летнего бразильца, который провёл чуть менее 150 матчей в Серии А, выглядит удачей по нынешним меркам. Конечно, статистикой он не отмечается – всего 2 гола и 7 ассистов. Для современного латераля, учитывая, что Гильермо Абаскаль требует подключений игроков на этой позиции к атаке, совсем мало. С другой стороны, сам по себе уровень, где Рожерио был конкурентоспособным, внушает определённый оптимизм.

Не стоит ждать чудес от Рожерио. Обладай он топ-способностями, то из «Сассуоло» перешёл бы в большой клуб Италии, а не поехал бы в Россию. Однако уровень отечественной Премьер-лиги сейчас довольно низкий, и мастерства Рожерио должно хватать для уверенной игры. Главный вопрос заключается в том, не захандрит ли бразилец в России, как это часто бывает с его соотечественниками.

Кстати, в первом туре он в любом случае сыграть не сможет, так как на него должна распространяться дисквалификация. В последней игре Серии А прошлого сезона он получил красную карточку.

За центр обороны пока тревожно

Пытается «Спартак» усилить и центр обороны, где рассматривает активно две кандидатуры. Было много разговоров про Давинсона Санчеса, но с его трансфером пока подвижек нет. «Тоттенхэм» хочет заработать на колумбийце порядка 10 млн евро. «Спартак» готов заплатить требуемую сумму, но пока договорённости не достигнуто. При этом у самого Санчеса есть иные предложения, в частности, из Турции. Пока нельзя говорить уверенно, но кажется, что колумбийцу интереснее оказаться в Стамбуле. В любом случае есть определённые вопросы к Санчесу. В отличие от того же Рожерио, колумбиец в «шпорах» в последнее время не играл, и лондонцы отчаянно хотят от него избавиться.

Другая кандидатура – это Страхинья Эракович. На бумаге серб выглядит очень привлекательно. Ему 22 года, он уже провёл 5 матчей за сборную своей страны, в том числе ездил на чемпионат мира. Эракович – основной игрок чемпиона Сербии «Црвены Звезды». В общем, всё очень интересно.

Однако есть некоторые моменты, которые смущают. Если Эракович действительно такой перспективный, то почему он едет в Россию, а не в западные чемпионаты? Сербы активно уезжают в клубы разного уровня, но Эракович предпочитает другой вектор развития. Более того, если серб такой большой талант, то почему он едет в «Спартак»? Спонсором «Црвены Звезды» является «Газпром», и сложно поверить, что эта компания готова усиливать конкурента «Зенита». При этом нет сомнений, что при желании переход в стан «красно-белых» точно можно заблокировать или перевести футболиста в Санкт-Петербург.

Пока остаётся ждать, кто усилит центр обороны «Спартака». Стоит напомнить, что в первом туре «красно-белые» сыграют и без Джикии, который деквалифицирован.

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Роман Андреев