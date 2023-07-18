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Фернандес прокомметировал слухи, что «Зенит» не хотел подписывать с ним контракт из-за лишнего веса

18 Июля 2023 • 10:05 Комментировать

Защитник Марио Фернандес, пополнивший ряды петербургского «Зенита», прокомментировал информацию о том, что «сине-бело-голубые» якобы откладывали его подписание из-за лишнего веса.

«Говорили про лишний вес, что якобы из-за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно», - приводит слова 32-летнего латераля издание «Спорт-Экспресс».

О трансфере Фернандеса в петербургский клуб было объявлено в понедельник, 17 июля. Стороны заключили однолетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон.

Добавим, что с 2012 по 2022 год Марио защищал цвета московского ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес
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