Фернандес прокомметировал слухи, что «Зенит» не хотел подписывать с ним контракт из-за лишнего веса

Защитник Марио Фернандес, пополнивший ряды петербургского «Зенита», прокомментировал информацию о том, что «сине-бело-голубые» якобы откладывали его подписание из-за лишнего веса.

«Говорили про лишний вес, что якобы из-за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно», - приводит слова 32-летнего латераля издание «Спорт-Экспресс».

О трансфере Фернандеса в петербургский клуб было объявлено в понедельник, 17 июля. Стороны заключили однолетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон.

Добавим, что с 2012 по 2022 год Марио защищал цвета московского ЦСКА.