Названа причина, почему Сперцян не уходит из «Краснодара»

Появилась информация касательно потенциального трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Грач Хачатрян, переезд хавбека возможен только в том случае, если игрок и клуб получат хорошее предложение. У Сперцяна есть различные варианты продолжения карьеры, но он любит и уважает «Краснодар», а потому не торопится с уходом.

Эдуард является воспитанником академии «быков». В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник провел 28 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и 11 результативных передач.