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«Палмейрас» не готов платить за Вендела 25 миллионов евро

18 Июля 2023 • 09:50 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в «Палмейрасе». Об этом сообщает Nosso Palestra.

По информации источника, несмотря на имеющийся интерес бразильского клуба к 25-летнему футболисту, «Палмейрас» не хочет платить 25 миллионов евро, которые требует за Вендела «Зенит».  

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» рассчитывает отдать за игрока «Зенита» 10 миллионов евро.

Напомним, Вендел защищает цвета петербургского клуба с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «сине-бело-голубых» 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 24 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Палмейрас трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел
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