«Фламенго» добился прогресса в переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо

Переговоры между «Фламенго» и петербургским «Зенитом» по трансферу хавбека Клаудиньо продолжаются. Как стало известно журналисту Серхио Хилю, стороны согласовали сумму выплаты за игрока.

Ранее в прессе сообщалось, что бразильская сторона готова заплатить за полузащитника порядка 17-18 миллионов евро.

26-летний игрок присоединился к «Зениту» в августе 2021 года. Срок действующего трудового договора между бразильцем и «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2027 года.

В минувшем сезоне чемпионата России Клаудиньо провел 24 поединка, забил пять голов и сделал девять результативных передач.