Ду Кейрос: «Предложение от такого гранда, как «Зенит», было неожиданным»

23-летний бразильский полузащитник Ду Кейрос высказался о переходе в петербургский «Зенит». Хавбек признался, что не ожидал предложения от «сине-бело-голубых».

«Гендиректор «Зенита» встретился со мной и сообщил об интересе. Меня это очень обрадовало: предложение от такого гранда, как «Зенит», было неожиданным и очень приятным», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник пополнил ряды «сине-бело-голубых» этим летом. Ду Кейрос стал частью сделки по трансферу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс». Хавбек дебютировал за петербургскую команду в Суперкубке России против столичного ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).