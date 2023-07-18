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Ду Кейрос: «Предложение от такого гранда, как «Зенит», было неожиданным»

18 Июля 2023 • 09:29 Комментировать

23-летний бразильский полузащитник Ду Кейрос высказался о переходе в петербургский «Зенит». Хавбек признался, что не ожидал предложения от «сине-бело-голубых».

«Гендиректор «Зенита» встретился со мной и сообщил об интересе. Меня это очень обрадовало: предложение от такого гранда, как «Зенит», было неожиданным и очень приятным», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник пополнил ряды «сине-бело-голубых» этим летом. Ду Кейрос стал частью сделки по трансферу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс». Хавбек дебютировал за петербургскую команду в Суперкубке России против столичного ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ду Кейрос
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