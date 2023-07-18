Гаджиев высказался о трансфере Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший наставник махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался касательно трансфера защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит». Ранее игрок выступал за московский ЦСКА на протяжении десяти лет.

«Если нет никаких договоренностей, то в чем его тогда можно винить? Жизнь продолжается, у человека есть право выбора», - передает слова специалиста Betonmobile.ru.

Напомним, что накануне «Зенит» объявил о переходе Фернандеса. Стороны заключили трудовое соглашение на один год с возможностью пролонгации на один сезон.

По итогам минувшего сезона петербургский коллектив досрочно стал чемпионом Премьер-лиги.