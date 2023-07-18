Ду Кейрос мог продолжить карьеру в Англии или Италии

Полузащитник петербургского «Зенита» Ду Кейрос поведал о том, что мог продолжить карьеру в европейском чемпионате. По словам 23-летнего южноамериканца, интерес к нему проявляли клубы из Италии и Англии.

«Насколько я слышал, на моих представителей выходили клубы из Италии и Англии, но предложения не устроили «Коринтианс», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ду Кейрос перебрался в «Зенит» в текущее трансферное окно. 23-летний полузащитник заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2028 года.