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Игрок «Зенита» Ду Кейрос высказался о возможном получении паспорта РФ

18 Июля 2023 • 08:55 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Ду Кейрос дал комментарий касательно возможного получения российского паспорта в будущем.

«С детства мечтаю надеть футболку сборной Бразилии, но понимаю, что в футболе может произойти что угодно. Ничего не буду загадывать и ни от чего заранее не стану отказываться», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

23-летний бразильский полузащитник пополнил ряды «Зенита» в текущее трансферное окно. Он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Ду Кейрос заключил с петербургским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ду Кейрос
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