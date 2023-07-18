Игрок «Зенита» Ду Кейрос высказался о возможном получении паспорта РФ

Хавбек петербургского «Зенита» Ду Кейрос дал комментарий касательно возможного получения российского паспорта в будущем.

«С детства мечтаю надеть футболку сборной Бразилии, но понимаю, что в футболе может произойти что угодно. Ничего не буду загадывать и ни от чего заранее не стану отказываться», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

23-летний бразильский полузащитник пополнил ряды «Зенита» в текущее трансферное окно. Он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Ду Кейрос заключил с петербургским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2028 года.