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Экс-тренер «Зенита» Булавин: «Удивлён трансфером Фернандеса, он уже не будет прогрессировать»

18 Июля 2023 • 08:02 Комментировать

Экс-тренер петербургского «Зенита» Вячеслав Булавин высказался касательно перехода экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в стан «сине-бело-голубых».

«Удивлён этим трансфером. Фернандес прогрессировать уже не будет. Он будет играть на опыте, и всё. Но возраст иногда и подводит. Есть физические данные, которые не обманешь», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес пополнил ряды «Зенита», заключив трудовое соглашение по схеме «1+1». В чемпионате России защитник хорошо известен по выступлениям за ЦСКА. Цвета «армейского» коллектива Марио защищал с 2012 по 2022 год.

Новый сезон Премьер-лиги стартует в ближайший уик-энд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес Вячеслав Булавин
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