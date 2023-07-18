Экс-тренер «Зенита» Булавин: «Удивлён трансфером Фернандеса, он уже не будет прогрессировать»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Вячеслав Булавин высказался касательно перехода экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в стан «сине-бело-голубых».

«Удивлён этим трансфером. Фернандес прогрессировать уже не будет. Он будет играть на опыте, и всё. Но возраст иногда и подводит. Есть физические данные, которые не обманешь», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес пополнил ряды «Зенита», заключив трудовое соглашение по схеме «1+1». В чемпионате России защитник хорошо известен по выступлениям за ЦСКА. Цвета «армейского» коллектива Марио защищал с 2012 по 2022 год.

Новый сезон Премьер-лиги стартует в ближайший уик-энд.