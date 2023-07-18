Гранат оценил перспективы «Рубина» в РПЛ

Экс-игрок «Рубина» Владимир Гранат поделился ожиданиями от выступления казанского коллектива в грядущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Хочется, чтобы «Рубин» в этом году стал бойцовским середняком. Им по силам быть в первой десятке РПЛ», - приводятся слова Владимира на страницах издания Metaratings.ru.

Напомним, что в прошлом сезоне казанский коллектив выступал в первом дивизионе российского футбола. Подопечные Рашида Рахимова заняли первое место и получили прямую путевку в Премьер-лигу.

В первом туре нового сезона РПЛ «Рубин» на выезде встретится с московским «Локомотивом».