Защитник из Серии А хочет перейти в «Спартак»

Столичный «Спартак» по-прежнему заинтересован в подписании защитника «Сассуоло» Рожерио да Силвы. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «народной команде».

При этом итальянский клуб не хочет терять Рожерио. «Сассуоло» рассчитывает договориться с бразильцем о новом трудовом соглашении.

В прошедшем сезоне 25-летний южноамериканец поучаствовал в 36 поединках чемпионата Италии. Защитник записал себе в актив три результативные передачи. Да Силва получил пять желтых карточек и был один раз удален с поля.