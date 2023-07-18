Якубко - о трансфере Медины в «Спартак»: «Люди идут за баблом, но честь важнее денег»

Экс-футболист пермского «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Люди просто идут за баблом. Но честь важнее денег. Речь про уважение и болельщиков, и команды. Люди разные - кто-то может такое сделать, а кто-то нет», - приводятся слова Мартина на страницах издания «РБ Спорт».

Медина стал игроком «Спартака» в текущее трансферное окно. Он заключил с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Хесус принял участие в 25 матчах за «армейцев», забил восемь мячей и сделал семь ассистов.