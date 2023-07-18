Шикунов назвал позиции, какие нужно усилить «Спартаку»

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов поведал о том, как нужно усилиться «красно-белым» в преддверии старта нового сезона.

«Какие позиции требуют усиления? Центральный защитник и всё равно нужна «десятка». Нужен такой игрок, как Титов, Алекс, который будет вести игру», - приводит слова Александра издание «РБ Спорт».

Напомним, что этим летом ряды «Спартака» пополнил парагвайский полузащитник Хесус Медина, купленный у ЦСКА.

В минувшем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля стали бронзовыми призерами Российской премьер-лиги. Чемпионом в пятый раз подряд стал «Зенит».