Быстров: «Зенит» особо не усилился, с ними можно конкурировать»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Владимир Быстров высказался о грядущем сезоне РПЛ.

«Все клубы должны работать на трансферном рынке. «Зенит» особо не усилился, поэтому с ними можно конкурировать. С каждым годом вкус победы приедается», - передает слова Владимира «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» досрочно завоевал золотые награды. Это пятый подряд чемпионский титул «сине-бело-голубых».

В минувший уик-энд подопечные Сергея Семака стали обладателями суперкубка России, победив по пенальти московский ЦСКА (0:0, 5:4 пен.).