«Зенит» оценил своего игрока в 25 млн евро

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел может покинуть клуб в текущее трансферное окно. В услугах полузащитника заинтересован «Палмейрас».

Как сообщает Nosso Palestra, российский клуб отпустит игрока, если за него предложат 25 миллионов евро. Бразильская сторона не готова платить такие деньги и хочет договориться о снижении запрашиваемой суммы. Ранее сообщалось, что «Палмейрас» готов заплатить десять миллионов.

Вендел связан контрактом с «сине-бело-голубыми» до 2027 года. В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 25 матчей в РПЛ, забил восемь мячей и сделал три ассиста.