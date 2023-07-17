Масалитин прокомментировал ситуацию с Венделом

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин выразил свои мысли относительно ситуации с полузащитником Венделом, который пока не вернулся в состав «Зенита»

Масалитин отметил, что многие латиноамериканские игроки ожидают больших денежных вознаграждений. Он привел примеры Фернандеса и Медины, которым предложили хорошие контракты, но они не смогли подтвердить свой уровень игры.

В отношении Вендела, Масалитин выразил мнение, что игрок, заключивший контракт, должен выполнять свои обязанности и возвращаться в команду, даже в сложных ситуациях.

«Контракт подписал, значит должен тренироваться, должен играть», – сказал Масалитин Metaratings.