Марио Фернандес заявил, что сделал все возможное ради возвращения в ЦСКА

Марио Фернандес, бывший защитник ЦСКА, сделал заявление, связанное с его переходом в «Зенит».

Фернандес поделился, что в апреле он связался с ЦСКА, чтобы вернуться в клуб в новом сезоне. Он рассказал о необходимости выплатить небольшую сумму «Интернасьоналю», чтобы стать свободным агентом. Однако ЦСКА не согласился с этим и предложил Фернандесу платить часть суммы из своего кармана.

Футболист отметил, что он не считает это справедливым, поскольку он уже отказался от контракта с ЦСКА. Он утверждает, что сделал все возможное для возвращения в ЦСКА, но не смог достичь соглашения с клубом.

«Было бы нечестно с моей стороны платить за право на работу», – сказал Марио «РБ Спорт».