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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов не считает «Спартак» конкурентом «Зенита»

17 Июля 2023 • 20:51 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Известный журналист и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов ответил на вопрос о чемпионской борьбе в новом сезоне чемпионата России.

«Нас ждет интересная чемпионская гонка. На мой взгляд, ЦСКА и «Локомотив» — главные конкуренты «Зенита». «Динамо»? Пока не готов прогнозировать, как сработает Личка», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

По поводу «Спартака», эксперт заявил, что «красно-белые» сильно просели во второй части прошлого сезона. Орлов считает, что у команды серьезные проблемы с селекцией, сейчас «Спартаку» нужны два новых центральных защитника.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Второе место занял ЦСКА. Третьим финишировал «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Геннадий Орлов
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