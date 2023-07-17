Орлов не считает «Спартак» конкурентом «Зенита»

Известный журналист и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов ответил на вопрос о чемпионской борьбе в новом сезоне чемпионата России.

«Нас ждет интересная чемпионская гонка. На мой взгляд, ЦСКА и «Локомотив» — главные конкуренты «Зенита». «Динамо»? Пока не готов прогнозировать, как сработает Личка», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

По поводу «Спартака», эксперт заявил, что «красно-белые» сильно просели во второй части прошлого сезона. Орлов считает, что у команды серьезные проблемы с селекцией, сейчас «Спартаку» нужны два новых центральных защитника.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Второе место занял ЦСКА. Третьим финишировал «Спартак».