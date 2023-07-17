Малком: «У Вендела проблемы в семье»

Нападающий «Зенита» Малком Филипе высказался о возможном возвращении полузащитника Маркуса Вендела в стан «сине-бело-голубых».

«Не знаю, когда Вендел вернется в «Зенит». Знаю, что у него проблемы в семье», — приводит слова Малкома «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Вендел не хочет возвращаться в расположение санкт-петербургского клуба. Сообщалось, что руководство «Зенита» разрешило бразильцу искать себе новый клуб. Добавим, что Вендел не был включен в заявку команды на новый сезон чемпионата России.

В первом туре РПЛ подопечные Сергея Семака встретятся в гостях с «Пари НН». Матч пройдет 22 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 15:15 по мск.