Марио Фернандес выступил с заявлением после перехода в «Зенит»

Марио Фернандес, бывший защитник ЦСКА, официально стал игроком «Зенита». После вызванного переходом резонанса, футболист решил сделать заявление, чтобы разъяснить обстоятельства своего ухода из ЦСКА.

Фернандес объяснил, что в мае 2022 года он обратился к руководству ЦСКА с просьбой о предоставлении перерыва для того, чтобы провести время с семьей в Бразилии и увидеть рождение своего сына. Стороны достигли соглашения, по которому футболист отказался от двух оставшихся лет и высокой зарплаты, предусмотренной по контракту.

«Я подписал документы о расторжении контракта», – сказал Марио «РБ Спорт».