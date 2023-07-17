Вендел не перейдёт в «Фенербахче»

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки поделился комментарием о возможном трансфере полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела.

«Неправда, что Вендел может перейти в «Фенербахче», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отправится в Турцию для завершения сделки по переходу Вендела.

Напомним, «сине-бело-голубые» не включили бразильского хавбека в заявку на новый сезон чемпионата России.

22 июля «Зенит» сыграет против «Пари НН» в рамках первого тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 15:15 по мск.