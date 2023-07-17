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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел не перейдёт в «Фенербахче»

17 Июля 2023 • 20:12 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки поделился комментарием о возможном трансфере полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела.

«Неправда, что Вендел может перейти в «Фенербахче», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отправится в Турцию для завершения сделки по переходу Вендела.

Напомним, «сине-бело-голубые» не включили бразильского хавбека в заявку на новый сезон чемпионата России.

22 июля «Зенит» сыграет против «Пари НН» в рамках первого тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 15:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел Салахаттин Баки
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