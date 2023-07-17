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Бышовец прокомментировал концепцию развития «Зенита»

17 Июля 2023 • 20:08 Комментировать

Бышовец выразил свое отношение к успехам петербургской команды, которая в настоящее время состоит преимущественно из иностранных игроков.

По словам Бышовца, он не считает, что концепцию развития «Зенита» определяет именно тренер Семак. Он отметил, что в настоящее время клуб активно ищет игроков на бразильском рынке, хотя в Петербурге есть футбольные школы и академии. Бышовец вспомнил времена, когда он тренировал «Зенит», и отметил, что команда собирала полные стадионы, несмотря на отсутствие звездных игроков.

«Мы повышали статус воспитанников питерского футбола, статус клуба», – сказал Бышовец «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец
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