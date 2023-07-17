​Газизов – о судах со «Спартаком»: «Если бы тебя кинули, что бы ты делал?»

В 2020 году Шамиль Газизов проработал в «Спартаке» пять месяцев на посту генерального директора. После ухода Газизов начал выяснять отношения с клубом и Леонидом Федуном – бывшим владельцем «красно-белых» – в судах. С тех пор Газизов подавал уже большое количество исков.

Газизов ответил на вопрос, может ли возникнуть ситуация, при которой он прекратит судебные разбирательства со «Спартаком».

«Если бы тебя кинули, что бы ты делал?» - так ответил Газизов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Газизов отметил, что если человек уверен в своей правоте, то он должен идти до конца.

В настоящий момент Шамиль Газизов работает в «Динамо» из Махачкалы.