Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Газизов – о судах со «Спартаком»: «Если бы тебя кинули, что бы ты делал?»

17 Июля 2023 • 20:06 Комментировать

В 2020 году Шамиль Газизов проработал в «Спартаке» пять месяцев на посту генерального директора. После ухода Газизов начал выяснять отношения с клубом и Леонидом Федуном – бывшим владельцем «красно-белых» – в судах. С тех пор Газизов подавал уже большое количество исков.

Газизов ответил на вопрос, может ли возникнуть ситуация, при которой он прекратит судебные разбирательства со «Спартаком».

«Если бы тебя кинули, что бы ты делал?» - так ответил Газизов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Газизов отметил, что если человек уверен в своей правоте, то он должен идти до конца.

В настоящий момент Шамиль Газизов работает в «Динамо» из Махачкалы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Махачкала Шамиль Газизов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
21:36 · Россия. Первая лига
«Черноморец» отобрал победу у «Алании»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес заявил, что сделал все возможное ради возвращения в ЦСКА 2
20:51 · Россия. Премьер-лига
Орлов не считает «Спартак» конкурентом «Зенита»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Малком: «У Вендела проблемы в семье»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес выступил с заявлением после перехода в «Зенит»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Шалимов жёстко высказался в адрес бывшего тренера «Спартака» Тедеско 2
20:15 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА высказались о петиции фанатов насчёт граффити с Марио Фернандесом 1
20:12 · Россия. Премьер-лига
Вендел не перейдёт в «Фенербахче»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Бышовец прокомментировал концепцию развития «Зенита»
20:06 · Россия. Премьер-лига
​Газизов – о судах со «Спартаком»: «Если бы тебя кинули, что бы ты делал?»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Селюк прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит» 1
19:55 · Россия. Первая лига
Пятибратов рассказал, что мог возглавить итальянский клуб
19:50 · Россия. Первая лига
Талалаев прокомментировал поражение «Химок» от «Тюмени»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Болельщики ЦСКА не простят Марио Фернандеса»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о ЦСКА: Если нет трансферов, надо искать внутренние резервы 1
Все новости
Рекомендуем