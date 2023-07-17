Селюк прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил свое негативное мнение о приобретении защитника Марио Фернандеса «Зенитом».

Селюк заявил, что он в шоке от того, что «Зенит», самая состоятельная команда в России, приобретает игрока, который ушел из ЦСКА и не смог найти себе место в других клубах. Он считает, что Фернандес не продемонстрировал достаточного уровня игры и выбрал возвращение лишь ради заработка денег. Он считает, что это пустая трата денег, особенно учитывая, что бразильцы уже не захотели продолжать сотрудничество с Фернандесом.

«На зарплату Марио можно было в Тюмени стадион построить», – сказал Селюк «РБ Спорт».