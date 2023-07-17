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Селюк прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»

17 Июля 2023 • 19:58 Комментировать (1)

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил свое негативное мнение о приобретении защитника Марио Фернандеса «Зенитом».

Селюк заявил, что он в шоке от того, что «Зенит», самая состоятельная команда в России, приобретает игрока, который ушел из ЦСКА и не смог найти себе место в других клубах. Он считает, что Фернандес не продемонстрировал достаточного уровня игры и выбрал возвращение лишь ради заработка денег. Он считает, что это пустая трата денег, особенно учитывая, что бразильцы уже не захотели продолжать сотрудничество с Фернандесом.

«На зарплату Марио можно было в Тюмени стадион построить», – сказал Селюк «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Селюк Марио Фернандес
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Комментарии (1)
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TEREX
17 Июля 2023 в 21:26
сюлюк фсё знаит..)) сюлюк плавал..))
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