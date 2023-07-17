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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Украина требует исключить Россию из УЕФА и ФИФА

17 Июля 2023 • 19:35 Комментировать (1)

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письма в УЕФА и ФИФА. В них организация просит о рассмотрении возможности исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА.

Свою позицию УАФ мотивирует тем, что РФС не соответствует требованиям руководящих органов Европы и мира. На Украине возмущены тем, что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» провели первые матчи в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

Ранее УЕФА напомнил, что клубам из Крыма запрещено выступать в турнирах, которые проводит Российский футбольный союз. Соответствующее решение было принято ещё девять лет назад.

Напомним, что в начале 2022 года российский футбол столкнулся с санкциями. Клубы РПЛ сейчас не выступают в еврокубках, а сборные не проводят официальных игр.  

Что ждёт Россию в случае исключения из ФИФА

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Комментарии (1)
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Antuan2580
17 Июля 2023 в 19:44
Украину исключить,-негайно!!!
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