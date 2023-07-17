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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал два клуба РПЛ, которые не смогут повторить успех прошлого сезона

17 Июля 2023 • 19:14 Комментировать
Ростов
...
Факел
23.07 20:00

Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, у каких клубов РПЛ не получится повторить результаты минувшего сезона.

«В прошлом сезоне «Ростов» долгое время шел на втором месте. В предстоящем чемпионате так не будет. «Ахмату» тоже вряд ли удастся повторить свой результат», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Напомним, «Ростов» завершил чемпионат России – 2022/23 на четвертой строчке. «Ахмат» финишировал пятым, отстав от команды Валерия Карпина на три балла.

В первом туре нового сезона РПЛ «Ростов» примет «Факел», а «Ахмат» сыграет на своем поле против «Крыльев Советов».

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Ростов Дмитрий Булыкин Ахмат
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