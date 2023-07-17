Президент «Зенита» отправится в Турцию на переговоры по Венделу

Гендиректор питерского «Зенита» Александр Медведев отправится в Турцию, чтобы провести там переговоры с «Фенербахче» по переходу полузащитника Маркуса Вендела. Об этом в соцсетях докладывает журналист Фабио Алейшо.

Напомним, что Вендел защищает цвета питерцев уже почти три года – с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец записал себе в актив девять голов и пять ассистов в рамках 33 матчей во всех официальных турнирах. На данный момент футболист находится на своей родине.

Отметим, что помимо «Фенербахче» на Вендела претендуют и бразильские клубы. Например, «Палмейрас», уже сделавший предложение питерцам.