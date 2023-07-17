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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каряка высказался об ожиданиях от предстоящего сезона в РПЛ

17 Июля 2023 • 18:45 Комментировать

Экс-футболист сборной России Андрей Каряка выразил желание видеть более напряженную борьбу в предстоящем сезоне РПЛ, где команды смогут конкурировать с «Зенитом» в борьбе за золото до последнего тура.

Каряка отметил, что «Зенит» не доминировал в матче за Суперкубок, а ЦСКА был более острым в игре, однако не смог использовать свои моменты. Результат определила серия пенальти, в которой «Зенит» оказался удачливее.

Каряка также выразил надежду на интригу в предстоящем сезоне РПЛ и желание видеть борьбу за чемпионский титул, продолжающуюся до последнего тура.

«Хотелось бы, но сейчас сложно что‑то говорить», – сказал Каряка «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Андрей Каряка
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