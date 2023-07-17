Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может стать новым футболистом «Зенита».

По сведениям Metaratings, «сине-бело-голубые» хотят подписать 22-летнего серба и отдать его в аренду в «Црвену». Источник утверждает, что «Зенит» пока не видит в Эраковиче основного футболиста для команды, именно поэтому может не спешить привозить игрока в свой состав.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб намерен перехватить Эраковича у «Спартака», который уже сделал официальное предложение сербскому клубу.

В первом туре чемпионата России «Зенит» будет гостить у «Пари НН» (22 июля), а «Спартак» примет у себя «Оренбург» (23 июля).