​Фанаты ЦСКА запустили петицию – они требуют убрать граффити с Марио Фернандесом

Болельщики ЦСКА запустили петицию. Они хотят, чтобы на «ВЭБ Арене» убрали граффити с изображением защитника Марио Фернандеса, который выступал за клуб в 2012-2022 годах.

В понедельник было объявлено о переходе Марио Фернандеса в «Зенит». 32-летний футболист подписал в Санкт-Петербурге трудовое соглашение по формуле «1+1».

«Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», - говорится в петиции на страницах Change.org.

За «Зенит» Марио Фернандес будет выступать под номером 6.

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