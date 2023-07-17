Канчельскис раскритиковал Марио Фернандеса

Андрей Канчельскис раскритиковал высказывания Марио Фернандеса после его перехода в «Зенит».

Канчельскис назвал слова Фернандеса популистскими. Он предположил, что Фернандес хотел выделиться в глазах «Зенита». Также бывший игрок «Манчестер Юнайтед» иронично добавил, что было бы супер, если бы Марио заявил, что всю жизнь болел за петербуржцев.

Канчельскис считает, что такое поведение некрасиво и несправедливо по отношению к ЦСКА, в котором Фернандес провел десять лет. Он также отметил, что игрок не говорит по-русски даже после столь долгого пребывания в России.

«Сейчас совершенно другие ценности», – сказал Канчельскис «Чемпионату».