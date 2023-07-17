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​Марио Фернандес высказался о своём отношении к ЦСКА после перехода в «Зенит»

17 Июля 2023 • 18:21 Комментировать

Защитник Марио Фернандес стал футболистом «Зенита». После перехода в питерский клуб 32-летний футболист сказал несколько слов о своём отношении к ЦСКА, где он выступал в 2012-2022 годах.

«Всегда буду говорить, что я с большим уважением относился, отношусь и продолжу относиться к армейскому клубу. Я провел в нём очень много времени, у меня в ЦСКА остались очень хорошие друзья», - сказал Фернандес, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Марио отметил, что с нетерпением ждёт матча в Москве против ЦСКА, который состоится в сентябре. По словам футболиста, он уважает свой бывший клуб, но настроен помогать новой команде.

Контракт Марио Фернандеса с «Зенитом» рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес
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