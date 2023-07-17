Газизов рассказал, какой вывод сделал после работы в «Спартаке»

В 2020 году Шамиль Газизов на протяжении пяти месяцев занимал должность генерального директора «Спартака». После ухода из московского клуба функционер выясняет отношения с «красно-белыми» в судах.

Между тем, Газизов ответил на вопрос о том, какой вывод он сделал после работы в «Спартаке».

«Не доверять богатым», - сказал Газизов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Вероятно, Шамиль Газизов имел в виду бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Вскоре после ухода из «Спартака» Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы». По завершению сезона 2022/2023 Шамиль ушёл из клуба, взяв на себя вину за вылет из Первой лиги. Теперь Газизов работает в махачкалинском «Динамо».