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​«Зенит» хочет перехватить игрока у «Спартака»

17 Июля 2023 • 18:00 Комментировать

На летнем трансферном рынке разгорается борьба за защитника Страхинью Эраковича из «Црвены Звезды». В последние дни и недели 22-летнего серба слухи активно связывают со «Спартаком». Тем не менее, перехватить Эраковича у «красно-белых» хочет «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Czv Magazine, «сине-бело-голубые» уже предложили «Црвене Звезде» больше 7 миллионов евро за футболиста.

Отмечается, что у «Зенита» есть приоритетное право выкупа Эраковича, ведь клуб сотрудничает с «Црвеной Звездой».

Страхинья Эракович оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Црвена Звезда Страхинья Эракович трансферы футбола - лето 2023
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